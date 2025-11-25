国家野生植物遺伝資源バンク辰山センター、種子貯蔵量1億粒以上

国家重要野生植物遺伝資源バンク辰山センターの種子冷凍庫に入ると、マイナス20℃の冷気が勢いよく押し寄せてきた。整然と番号が振られた収納容器の中には、「休眠状態」に入った様々な野生植物の種子が収められていた。新華社が伝えた。

8年以上にわたる収集活動を経て、同センターが現在保存している充実種子の総数はこのほど1億粒を突破し、1億1449万6842粒に達した。これは4588の収集単位から得られたものだ。

11月19日、辰山センターの種子冷凍庫で作業する葛斌傑氏。撮影・張建松

上海辰山植物標本館の葛斌傑館長は、「辰山センターは2017年9月から正式に華東地域で体系的な種子収集・保存活動を開始した。この1億粒以上の種子は、全国17の省・45の市・100の県から収集されたもので、すべて野生植物に由来し、159科785属1950種に及ぶ。このうち中国固有種が323種、希少・絶滅危惧種が68種含まれている」と説明。

生息域内保全だけでは植物種の遺伝的多様性を確実に維持することは困難であり、生息域外保全体制を構築し、「生息域内保全＋生息域外保全＋長期的な遺伝資源保存」という補完的な枠組みを形成することが、植物多様性の保全における必然的な選択となる。

11月19日、辰山センター標本館で新たに収集した種子の証明書標本を整理する葛斌傑氏。撮影・張建松

葛氏は、「生息域外保全の中核的価値は、野生植物の遺伝的多様性を保存し、将来の復元・再生・研究・利用のためにバックアップを確保することにある。低温乾燥技術を用いて構築された種子バンクによる野生植物遺伝資源の保存は、現在最も費用対効果の高い生息域外保全策だ。従来の方法と比較して、種子バンクは希少対立遺伝子の保存効果や種の遺伝的多様性の向上においてより優れた優位性を持っている」と述べた。

国連食糧農業機関（FAO）の統計によると、世界には現在1750カ所以上の植物種子バンクが存在し、700万点以上の遺伝資源（種子、挿し穂などの材料を含む）を保存しており、人類の食糧安全保障と生態系の安全を共に守っている。

11月19日、辰山センターで撮影された植物種子標本の壁。撮影・張建松

葛氏によると、成熟したすべての種子が種子バンクによる保存に適しているわけではない。現在大半の種子バンクでは、乾燥と低温を組み合わせた方法で種子の活力を長期保存しているため、「正常型種子」のみが種子バンクの長期保存対象となる。種子バンクでは収集単位ごとに種子を収集し、充実種子本体に加え、乾燥葉の証明書標本、野外データ、DNA材料、画像などの一連の実物資料と科学的データが必要となる。種子がすべての処理工程を完了し、検査に合格して初めて種子バンクに収蔵され、「休眠状態」に入ることができる。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月25日