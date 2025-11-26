わずか9分で北京に到着！　北京地下鉄が河北省に乗り入れ

北京地下鉄が河北省に乗り入れることになった。地下鉄22号線（平谷線）が完成すると、河北省廊坊市の北3県と北京市平谷区が初めて北京市の都市軌道交通ネットワークと連結されることになる。河北省廊坊三河市燕郊鎮から北京副都心へは最速でわずか9分、北京中心業務地区（CBD、東大橋駅）へは最速約32分になり、エリアをまたいだ道路の交通渋滞を効果的に緩和し、省市をまたいで通勤する人々の移動効率を大幅に向上させる。現在、この北京と河北を結ぶ軌道交通の大動脈となる河北区間が、本格的なレール敷設の段階に入っている。北京日報が伝えた。

11月19日午前、北京地下鉄22号線の河北区間が全線にわたる敷設作業を開始（撮影・劉向）。

地下鉄22号は全長約81.2キロメートル、北京区間と河北区間に分かれ、22駅が設置される。

河北区間は全長約31.56メートル、5駅が設置されて6区間に分けられ、斉心荘駅は高架駅、それ以外の燕郊駅、神威大街駅、潮白大街駅、高楼駅は地下駅となる。すでに土木工事が終わり、駅の建物と区間内にある主体構造がほぼ完成している。

地下鉄22号線（平谷線）プロジェクトの予想路線図。

地下鉄22号線が完成すると、河北省廊坊市の北3県、北京市平谷区、北京市の都市軌道交通ネットワークが初めて連結される。また八通線、6号線、10号線、14号線、17号線、28号線、M101線などの地下鉄路線への乗り換えも可能になる。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月26日