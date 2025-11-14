「哈爾浜ソーセージ」をかざしてバス乗車！？

哈爾浜市が打ち出した「紅腸」をリアルに再現した路線バスカード。「交通聯合」に対応している約300の路線バスと地下鉄で利用が可能（画像提供・哈爾浜交通集団智能卡公司）。

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市は先頃、同市の名物「紅腸（ソーセージ）」をリアルに再現した路線バスカードを発売した。市民や観光客は、まるでソーセージをかざす感覚で、同市の約300本の路線バスや地下鉄に乗ることができる。中国新聞網が伝えた。

哈爾浜交通集団智能卡公司の関係責任者によると、カードはコネクティビティカードで、第一陣として200枚を発行した。「交通聯合（China T-union）」に対応している約300の路線バスと地下鉄で利用することができる。紅腸デザインの路線バスカードは、果物の木でスモークして作る紅腸の色合いやシワを細部までリアルに再現し、本物に近い質感に仕上げている。切り口の手触り感もそっくりで、さらに、「表面はややパリッとしていて、中はジューシー」という食感まで感じることができそうな仕上がりとなっている。この小さな路線バスカードは、哈爾浜の「味」が詰まった動く文化シンボルとなっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月14日