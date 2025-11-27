中国の氷雪産業の規模が1兆元の大台突破へ

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

2025国際ウィンタースポーツ博覧会のメインフォーラムで発表された「中国氷雪産業発展研究報告（2025）」によると、今年、中国の氷雪産業の規模は1兆元（1元は約22.0円）の大台を突破して1兆53億元に達すると見込まれている。これは、氷雪経済が中国経済の発展において決して軽視できない新興の力となっていることを示している。

2015年時点で2700億元だった中国の氷雪産業の規模は2024年には9800億元に達し、今年は1兆53億元に達すると見込まれている。

2024-25年氷雪シーズン、中国の氷雪スポーツ人口の消費規模は前年比25％以上増の1875億元に達した。

中国全土のスキー場の消費額は786億1300万元で、スキー場周辺2キロ範囲内の消費額は27.97％増となり、周辺の小売、交通、飲食といった業界を押し上げる役割が際立っている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月27日