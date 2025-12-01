中国11月の製造業PMIは49.2％
人民網日本語版 2025年12月01日13:19
国家統計局サービス業調査センターと中国物流・購買連合会が11月30日に発表したデータによると、11月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は前月比0.2ポイント上昇の49.2％となり、景況感はやや改善した。
データによれば、11月の生産指数は前月比0.3ポイント上昇の50.0％、新規受注指数は前月比0.4ポイント上昇の49.2％だった。生産指数は景気不景気の分岐点となる50％に達し、製造業の生産と需要の両面で改善が見られた。
また、ハイテク製造業PMIは50.1％となり、10カ月連続で50％を上回り、関連産業は引き続き成長を維持した。（編集JZ）
「人民網日本語版」2025年12月1日
