中国8月の企業の生産・経営活動は全体的な拡大が加速

国家統計局サービス業調査センターと中国物流・購買連合会が8月31日に発表したデータによると、8月の製造業購買担当者指数（PMI）は前月比0.1ポイント上昇の49.4％で、製造業の景況感が改善した。非製造業の業務活動指数は前月比0.2ポイント上昇の50.3％となり、景気判断の分かれ目となる50％を上回り、非製造業は引き続き拡大傾向を維持した。また、総合PMI産出指数は前月比0.3ポイント上昇の50.5％で、景気判断の分かれ目を持続的に上回った。これは、中国企業の生産・経営活動が全体として拡大ペースを速めていることを示している。

（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年9月1日