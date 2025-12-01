年間10回！中国文昌航天発射場の打ち上げ数が初めて2桁に

中国は11月30日、文昌航天発射場からキャリアロケット「長征7号改」を打ち上げ、衛星「実践28号」を予定軌道に投入した。

これは文昌航天発射場が2025年に実施した10回目の打ち上げミッションであり、年間打ち上げ数が初めて2桁に達した。

文昌航天発射場は、中国が独自に設計・建設した初のグリーン・エコで生態環境に配慮した現代的な新型宇宙発射場で、現在2つの多方向、全天候型、大型打ち上げ施設を備えている。16年に初めての宇宙打ち上げミッションを担って以来、これまでに43回の打ち上げミッションを実施し、年間打ち上げ数は着実に増加し、高安定性で常態化した大型低温液体ロケットの高密度打ち上げ能力をすでに形成している。

「高密度打ち上げ」の裏側にあるのは、単なる打ち上げ数の積み重ねではなく、発射場の技術者が積極的に新たな運用モデルを探り、支援能力を引き上げてきた努力の現れだ。文昌航天発射場の王宇亮氏は、「高密度打ち上げを実現するには、ロケットが発射場に滞在する時間、つまり私たちがよく言う『ロケットの試験期間』を短縮することが非常に重要だ」と語る。

キャリアロケット「長征7号」は、宇宙補給船「天舟」の「専用輸送機」だ。「天舟1号」ミッションの際、ロケットの試験期間は約40日だったが、「天舟2号」期間では30日余りまで短縮。「天舟4号」ミッション時にはさらに約20日まで縮められ、液体酸素とケロシンという2種の推進剤を並行して注入することに初めて成功し、打ち上げ日のテスト時間もわずか8時間にまで短縮された。

現在は複数種類のロケットが並行して運用される状況において、発射場の技術者はミッションの合間に設備の改造や日常メンテナンスを行い、性能を安定させる必要がある。文昌航天発射場の符一行氏は、「例えば推進剤の準備については、液体酸素タンクローリーの増車と注入口の最適化改造によって、並行注入を実現し、効率は従来の3倍に向上した」と説明する。

近年、継続的な科学技術イノベーションにより、文昌航天発射場は低温推進剤の大流量注入、ケロシンの液体窒素冷却などの重要技術を確立し、中大型低温液体ロケットの並列試験・打ち上げ、単一打ち上げ施設で多種類のロケットに対応するなどの難題も解決してきた。

今後、文昌航天発射場は、有人月面着陸、大型ロケット打ち上げ、惑星探査など多くの国家プロジェクトミッションを担う予定で、打ち上げ数はさらに増加する見通しだ。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年12月1日