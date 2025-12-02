釣魚島周辺の中国領海に日本漁船が不法侵入 中国海警局が法に基づき排除措置
人民網日本語版 2025年12月02日13:38
中国海警局の劉徳軍報道官は12月2日、「日本漁船『瑞宝丸』が12月2日、釣魚島周辺の中国領海に不法侵入した。中国海警局が法に基づき、同船に対して必要な管制措置を講じたうえ、退去するよう警告した。釣魚島及びその附属島嶼は中国固有の領土だ。我々は日本側に対し、当該海域での全ての主権侵害・挑発行為の即時停止を促す。中国海警局は釣魚島海域において権益維持・法執行活動を継続し、国家の領土主権と海洋権益を断固として守っていく」と表明した。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月2日
