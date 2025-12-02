旋回式可動橋「三灶港橋」が完成　上海

上海市浦東新区万祥鎮にこのほど、旋回式可動橋「三灶港橋」が完成した。新華網が伝えた。

この橋梁は「常時開閉」を可能とする革新的なスマート運用モードが採用されている。通常の「常時閉鎖」状態では、車両の二車線往来により、道路交通の効率的な通行が可能となり、3万人以上の地域住民の通勤時間を大幅に短縮する。遊覧船の通航時には、システムは「常時開放」プログラムを起動し、橋面の旋回角度や支持部材にかかる力などの重要データをリアルタイムでモニタリングして、全プロセスにおける自動化作業を実現する。これによって通航の安全を確保すると同時に、三灶港の遊覧船観光航路においてネックとなっていた問題を解消している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月2日