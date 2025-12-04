中国南方航空、広州-オーストラリア・ダーウィン直行便を開設

12月3日夜、広州白雲国際空港に集合し、中国南方航空が新たに開設した広州-オーストラリア・ダーウィン直行便路線の初便に搭乗する団体ツアー客。（写真提供・広之旅）

中国南方航空は3日夜、広州とオーストラリア・ダーウィンを結ぶ直行便路線を開設した。同日夜には団体ツアー客が広州白雲国際空港で新路線の初便に搭乗し、6日間のオーストラリアツアーに出発した。中国新聞社が伝えた。

同路線はボーイング737型旅客機で運航し、週3便（水・金・日）の運航を予定。広州からダーウィンまでの飛行時間は約6時間30分で、広州発オーストラリア行き路線の中で最短となる。

オーストラリア政府観光局中華圏の韓彬社長は、「中国はオーストラリアの観光産業にとって最も重要な国際市場の一つであり、現在、最も急速に成長する送客市場でもある。オーストラリア観光局と各航空会社の緊密な協力により、現在、両国を往復する直行便路線はすでに密集したネットワークを形成しており、観光や文化交流を強力に支えている。今回の南方航空の広州-ダーウィン直行便路線の就航により、中国人観光客がオーストラリア北部準州（ノーザンテリトリー）を訪れる利便性を高めた」と述べた。

同局は今後も引き続き粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門＜マカオ＞両特別行政区によって構成される都市クラスター）の観光関連企業との協力を深め、中国人観光客のニーズに合致したより多く質の高い商品を提供するよう推進し、質の高い多様なオーストラリア旅行体験を提供していく方針だ。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月4日