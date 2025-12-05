過去記事

多言語

人民網日本語版>>写真

30億元級の美容経済を生み出す「メイクブラシ」　河北省青県

人民網日本語版　2025年12月05日17:00
30億元級の美容経済を生み出す「メイクブラシ」　河北省青県
河北省滄州市青県にあるメイクブラシメーカーの工場で、ブラシの毛先を加工する作業員（12月4日撮影・牟宇）。

河北省滄州市青県のメイクブラシ産業は、1990年代に始まり、受託生産（OEM）から自社ブランドの立ち上げへと発展してきた。同県はここ数年、業界団体の設立、新素材の研究開発、越境Eコマースプラットフォームへの進出など様々な措置を講じて、メイクブラシ産業のアップグレードを推し進め続け、中国軽工業連合会から「中国メイクブラシの里」と認定された。現在、青県におけるメイクブラシメーカーの年間売上高は約30億元（1元は約21.9円）に達している。小さなメイクブラシが、県域経済の発展を明るく照らし続けている。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月5日

1234 次ページ

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn