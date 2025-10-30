中米首脳会談、習近平国家主席「中米関係という大きな船を安定して前へ進めるべき」

習近平国家主席は30日午前、韓国・釜山で米国のトランプ大統領と会談した。新華社が伝えた。

習主席は「トランプ大統領の当選以来、我々は電話会談を3回行い、書簡を数度交わし、緊密な連絡を保って、中米関係の全般的安定の維持を共に先導してきた。数日前、両国の経済貿易チームがクアラルンプールで新たな協議を行い、双方が目下抱える主な懸念の解消について基本的な共通認識に達し、我々の本日の会談にとっても必要な環境を整えた。中米両国は国情が異なるため、意見の違いは避け難い。世界第1位と第2位の経済大国であり、時に摩擦が生じるのも正常なことだ。波風や試練を前に、舵取り役である私とトランプ大統領は、方向をしっかりと把握し、大局をしっかりと御し、中米関係という大きな船を安定的に前進させていくべきだ」と指摘した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月30日