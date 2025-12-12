テーマ列車に乗って特色ある三亜の絶景を楽しむ　海南省

海南省三亜市の三亜駅でテーマ列車「天涯海角」に乗り込んだ観光客は12月10日、沿線の美しい景色を楽しんでいた。「三楽観光鉄道」は、2024年11月の開通以来、特色ある「鳳舞九天」、「天涯海角」、「回首之約」と名付けられた三大テーマ列車を三亜の観光イメージを発信する新たな窓口とし、観光客の受け入れ数はすでに68万2400人に達している。全長108.8キロメートルの「三楽観光鉄道」の列車デザインは三亜の海辺の景観と熱帯エリアの要素を巧みに融合させており、セルフサービスのコーヒーやミルクティーメーカー、ビールサーバー、AI写真撮影機器、ワイヤレス充電装置などのスマート設備も備え、斬新かつ便利な列車の旅を乗客に提供している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月12日