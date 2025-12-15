外交部、日本の岩崎茂元統合幕僚長に対抗措置

中国外交部（外務省）は15日、岩崎茂元自衛隊統合幕僚長に対抗措置を実施する決定を発表した。要旨は以下の通り。

日本・自衛隊の元統合幕僚長である岩崎茂氏は、公然と「台湾独立」分裂勢力と結託し、「一つの中国」原則及び中日の四つの政治文書の精神に深刻に背き、中国への重大な内政干渉を行い、中国の主権及び領土的一体性を深刻に損なった。中国側は「中華人民共和国反外国制裁法」第3条、第4条、第5条、第6条、第9条、第15条の規定に基づき、岩崎茂氏に対して以下の対抗措置を決定した。

中国国内における岩崎氏の動産、不動産、その他各種財産を凍結する。

中国国内の組織及び個人が、岩崎氏と取引や協力等の活動を行うことを禁止する。

岩崎氏に対し査証（ビザ）を発給せず、入境（香港特別行政区、澳門＜マカオ＞特別行政区を含む）を認めない。

本決定は、2025年12月15日より施行される。

（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月15日