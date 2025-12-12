外交部「領事注意喚起の適時発出は中国外交の責務」

中国が自国民に対し、日本への渡航を当面控えるよう注意喚起した件について、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は11日の定例記者会見で、「すでに中国側が領事注意喚起で明確に指摘したように、日本では最近、地震が立て続けに発生し、複数の負傷者が出ている。日本の複数の場所ですでに津波が観測され、10万人以上が避難指示を受けている。日本の関係当局は、今後さらに大きな地震が発生する可能性を通知した。中国政府が自国民の安全と健康に責任を持つ姿勢に基づき、領事注意喚起を適時発表し、中国国民の安全を守るのは、中国外交の尽くすべき責務であり、国民のための外交として当然の事でもある」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月12日