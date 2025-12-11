高市首相「日中間の対話に日本側はオープン」、中国外交部がコメント

報道によると、日本の高市早苗首相は「日中間のさまざまな対話を行うことに、日本側はオープンだ」とした。これについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は11日の定例記者会見で、「高市首相の台湾関連の誤った発言は、中国人民の強い憤りを引き起こしただけでなく、日本国内でも客観的で理性的な反対と批判の声が高まっている。日本の雑誌『世界』元編集長、岩波書店元社長の岡本厚氏は先ごろ、高市首相は『対話』を頻繁に口にするが、本当の対話は相手を尊重し、対等な立場で相手を理解することから始まると指摘し、『高市首相の姿勢では、全く対話として成り立たない』と述べた。この言葉は問題の本質を言い表している」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年12月11日