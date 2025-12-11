高市首相「日中間の対話に日本側はオープン」、中国外交部がコメント
人民網日本語版 2025年12月11日16:44
報道によると、日本の高市早苗首相は「日中間のさまざまな対話を行うことに、日本側はオープンだ」とした。これについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は11日の定例記者会見で、「高市首相の台湾関連の誤った発言は、中国人民の強い憤りを引き起こしただけでなく、日本国内でも客観的で理性的な反対と批判の声が高まっている。日本の雑誌『世界』元編集長、岩波書店元社長の岡本厚氏は先ごろ、高市首相は『対話』を頻繁に口にするが、本当の対話は相手を尊重し、対等な立場で相手を理解することから始まると指摘し、『高市首相の姿勢では、全く対話として成り立たない』と述べた。この言葉は問題の本質を言い表している」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年12月11日
注目フォトニュース
関連記事
- 「レーダー照射」問題は日本の喧伝 外交部「日本の主張に矛盾」
- 外交部「日本の右翼勢力の挑発的言動を黙認すれば、軍国主義を復活させるだけ」
- 外交部「日本軍国主義復活への警戒と阻止を呼びかける」
- 日本が中露合同空中戦略パトロールに懸念を表明 国防部がコメント
- 証拠公開！中国側の通告に日本側が「受信」と回答
- 【イラストで読み解く】台湾問題で「一線を越える」高市首相
- 「レーダー照射」で外交部が日本に反問「意図的に妨害し、緊張を作り出したのではないのか」
- 纐纈厚氏「一刻も早い高市首相の発言撤回と謝罪が唯一の解決策」
- 中国の国連大使「侵略の美化と歴史の歪曲は良識への挑戦であり平和への脅威」
- 日本の軍備拡張が加速、防衛費過去最大の動機とは？
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn