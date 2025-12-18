中国はカンボジア・タイ国境紛争を注視、両国を再訪しシャトル外交展開へ
人民網日本語版 2025年12月18日11:20
外交部（外務省）報道官が17日、外交部アジア問題特使が再びカンボジアとタイを訪れ、シャトル外交を行うことについて、記者の質問に答えた。
【記者】外交部アジア問題特使が18日に再びカンボジアとタイを訪れ、両国間の国境紛争についてシャトル外交を行うとのことだが、これに関する状況を教えていただけるか。
【報道官】中国は、カンボジアとタイの友好的近隣国及び友人として、現在の両国間の国境紛争を注視しており、平和を促すために両国との間を行き来し、事態の沈静化を後押しするために独自の役割を果たし続けてきた。外交部アジア問題特使は18日に再び両国を訪れ、シャトル外交を行い、両国が歩み寄り、できるだけ早期に平和を再構築する後押しをする。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月18日
