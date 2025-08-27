習近平国家主席夫妻がカンボジア国王・王太后と会談

習近平国家主席と彭麗媛夫人は26日、カンボジアのシハモニ国王とモニニヤット王太后と北京の中南海で親しく会談した。新華社が伝えた。

習主席は、シハモニ国王とモニニヤット王太后の再度の訪中を熱烈に歓迎するとともに、シハモニ国王が中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事に出席することへの歓迎の意を表明した。

習主席は「私は今年4月に国賓としてカンボジアを訪問し、国王陛下とカンボジア国民から親切で友好的な接遇を受けた。今も思い起こすと非常に親しみを覚える。中国とカンボジアの関係は国際情勢の目まぐるしい変化に幾度も試されながら、風雨同舟の確固たる友情を結んだ。これは両国民の貴重な財産となっており、双方が一層大切にすべきものだ。混迷する国際情勢を前に、両国はより揺るぎなく共に立ち、伝統的な友好関係を継続し、団結・協力を強化し、新時代の外的環境の変化に左右されない運命共同体の構築を加速させ、両国民により多くの幸福をもたらす必要がある。中国は、カンボジア国民が自国の国情に合った発展の道を歩み、国家の長期的な安定・平和を実現することを断固として支持する」と表明。

シハモニ国王とモニニヤット王太后は、「再び訪中し、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事に招待を受けて出席することを嬉しく思う」と表明。「カンボジアは常に戦略的な高みから中国との関係を捉えており、両国の伝統的な友好関係を大いに発揚し、新時代の外的環境の変化に左右されない運命共同体を共に構築することを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月27日