中国・カンボジア・タイ外相が雲南・安寧で茶話会

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は14日、雲南省安寧市で、カンボジアのプラック・ソコン副首相兼外相、タイのマーリット・サギアムポン外相を招き、茶話会を行った。和やかな雰囲気の中、カンボジアとタイの国境地帯における衝突について、友好的かつ率直な意思疎通が行われた。新華社が伝えた。

王氏は「カンボジア・タイ両国共に国境地帯における衝突の長期化を望んでおらず、対話再開と関係改善の意思を持っている。今回安寧市で開催された瀾滄江-メコン川協力外相会議は、そのための1つの契機となった」と指摘。

「中国はカンボジアとタイが接触・対話し、誤解を解消し、相互信頼を再構築し、正常な交流と協力を再開することを支持する。カンボジア・タイ国境総委員会特別会合でのコンセンサスを全面的に実行に移し、現地の停戦状態を揺るぎないものにすることを支持する。ASEANがしかるべき役割を発揮し、『ASEAN方式』により問題を適切に解決することを支持する。双方が両国民の願いに応え、国境検問所を速やかに再開することを支持する。中国は、カンボジア・タイ両国の意向に基づき、両国国境地帯での地雷除去などを支援していきたい」とした。

カンボジア・タイ両国外相は、双方に意思疎通の機会を提供した中国に感謝し、事態の緩和と対話の促進において中国の果たした建設的な役割を高く評価した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月15日