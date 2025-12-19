中国のデジタル消費ユーザーが9.58億人超に

中国インターネットワークインフォメーションセンター・政策・国際協力所が最近発表した「デジタル消費発展報告（2025）」によると、今年上半期、中国のデジタル消費ユーザーは9億5800万人に達し、ネットユーザー総数の85.3％を占めた。このようにデジタル消費は現在、消費の重要な原動力となっている。新華社が伝えた。

ユーザーの内訳を見ると、「Z世代」のデジタル消費ユーザーが全体の27.2％、60歳以上のシルバーのユーザーが12.2％、農村のユーザーが26.0％を占めている。ここからさまざま年齢層と地域のデジタル消費者が多様なデジタル消費市場の基礎を築いていることがわかる。

報告によると、今年に入り、デジタル消費は、スマートデバイスやアートトイといった細分化された分野において、目覚ましいパフォーマンスを見せている。今年上半期、スマートホームやスマートデバイス、及びスマートウェアラブルデバイスなどを購入したユーザー数がネットユーザーに占める割合は39.1％に達した。オンラインショップで、ブラインドボックス、人気映画・ドラマの関連グッズ、二次元（アニメ・漫画・ゲームなどの総称）の関連グッズを購入したユーザー数はネットユーザーの8.2％を占めた。

また報告によると、デジタル消費のルートは現在、踏み込んだ融合を加速しながら実現しており、デジタル消費シーンの境界が拡大し続けている。デジタル文化・娯楽コンテンツの供給も充実し続けており、スマートハードウェア、文化、観光といった多分野の消費との融合も進んでいる。ライフサービスの消費を見ると、今年6月の時点で、オンライン代行ビジネス、及び家事代行・修理といった出張型サービスのユーザーが2億2300万人を超え、サービスの内容はペットの世話、高齢者の付き添いといった多くの分野に拡大し、住民の日常生活に、さらに効率的で、便利なサポートを提供している。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月19日