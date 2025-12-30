中国ジャイアントパンダ保護研究センター綿陽基地が試験運営を開始

12月29日、中国ジャイアントパンダ保護研究センター綿陽基地で撮影されたパンダ「福娃」。

12月29日、中国ジャイアントパンダ保護研究センター綿陽基地で撮影されたパンダ「鳳儀」。

中国ジャイアントパンダ保護研究センター綿陽基地（綿陽中華ジャイアントパンダ苑）が12月29日、一般向けの試験運営を開始した。基地は綿陽科技城新区の鼓楼山生態公園内に位置し、国家林業・草原局と綿陽市政府が共同で建設したものだ。新華社が伝えた。

12月29日、中国大熊猫保護研究センター綿陽基地でパンダを見学する来園者。

綿陽基地の敷地面積は約120ヘクタールで、「松竹迎客」「春池飛鳥」「夏竹聴風」「秋渓幽谷」「冬嶺青松」の5つの機能エリアに区分されている。施設内には計54棟のパンダ飼育舎が整備され、内訳は自然環境に近い飼育舎39棟、放し飼い舎5棟、繁殖用舎6棟、疾病管理・救護舎4棟だ。これにより、大熊猫の繁殖、幼獣の育成、成獣の展示、疾病管理・救護を網羅する総合的なサービス体系が構築されている。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年12月30日