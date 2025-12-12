甘粛省初の人工繁殖によるパンダの赤ちゃん、生後80日間で体重が4キロ以上に！

甘粛省の蘭州野生動物園で今年9月19日、人工繁殖により、ジャイアントパンダの赤ちゃんが無事誕生した。中央テレビ網が伝えた。

西北エリアの甘粛省において、飼育下のパンダの人工繁殖に成功したのは今回が初めてのことで、画期的な成果となった。これまで80日間にわたり、細やかな世話を受けた赤ちゃんはすくすく成長しており、現時点で体重は4217グラムに達したほか、各数値も非常に安定しているという。最近公開された映像を見ると、母親の「曼蘭(マンラン)」がお腹の上に抱いた赤ちゃんをペロペロと舐めており、見る人をほっこりとした気持ちにさせている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月12日