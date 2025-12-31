習近平国家主席が2026年新年挨拶を発表

習近平国家主席は12月31日、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）とインターネットを通して、2026年に向けた新年の挨拶を発表した。全文は次の通り。

同士の皆さん、友人の皆さん、こんにちは。

歳月がめぐり、輝かしい歩みは日々新たになっています。新年を迎えるに当たり、私は北京から皆さんに心からの祝福をお送りします。

2025年は「第14次五カ年計画」の最後の年でした。この5年来、私たちは力強く奮い立ち、勇ましく毅然として前進し、度重なる困難と挑戦を克服し、目標と任務を円満に達成し、中国式現代化の新たな途征において安定した健全な歩みを進めてきました。中国の国内総生産（GDP）は新たな段階を次々と越え、2025年には140兆元に達する見込みです。経済、科学技術、国防の実力、そして総合的な国力は新たな段階へと躍進し、緑の山と澄んだ水は美しい絵巻となり、人民の獲得感と幸福感、安全感は増強され続けました。この5年間の道のりは非凡であり、その成果は大変得難いものです。皆さんが弛まず努力し、地道な貢献を続けたからこそ、活気に満ち、発展し続ける中国を築き上げることができました。私は全ての奮闘者に敬意を表します。

この一年で忘れがたいこと、それは、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年を盛大に記念し、台湾光復記念日を設立したことです。国を挙げた盛典は威風堂々としたものであり、勝利の栄光は永遠に歴史に刻まれました。そして、中華人民が歴史を銘記し、烈士を偲び、平和を愛し、未来を切り開くことを激励し、中華民族の偉大なる復興の壮大な力が集結されました。

私たちはイノベーションをもとに質の高い発展を後押ししてきました。科学技術と産業は深く融合し、イノベーションの成果が次々と現れました。人工知能の大規模言語モデルは互いに切磋琢磨し、チップの自主開発には新たなブレイクスルーがあり、中国はイノベーション力の向上が最も早い経済体の一つとなっています。天問2号が小惑星探査の旅を開始し、ヤルツァンポ川下流域水力発電プロジェクトが始動し、中国初の電磁式カタパルト型空母が正式に配備されました。人型ロボットがカンフーを披露し、ドローンによる華麗なる花火の演出が人々を魅了しました。そして、イノベーションが新たな質の生産力を育み、生活をより豊かにしました。

私たちは、文化を以て精神を豊かにしています。文化財や博物館、無形文化遺産への関心は高まり続け、新たな世界遺産が登録されました。悟空とナタは世界を風靡し、古典や国潮は若者にとって最高の美意識となりました。文化観光の人気が爆発し、都市別対抗や村のサッカースーパーリーグが比類なき人気となり、ウインタースポーツは真冬に情熱を灯しています。そして、伝統と現代が融合し、中華文化はさらなる輝きを見せています。

私たちは美しい生活を共に作り上げ、それを享受しています。私は今年、西蔵自治区と新疆維吾爾（ウイグル）自治区で祝賀イベントに出席しました。雪に覆われた高原から天山山脈の南北地区まで、各民族の人々の心は繋がり、ザクロのようにしっかりと団結していました。彼らは、純白のハダや情熱の歌と踊りを通して、祖国への愛情と幸せへの喜びを表していました。民生に大小はなく、一つひとつが人々の生活に直結しています。この一年で、新たな就業形態で働く人々の権益はさらなる保障を得るようになり、彼らのための改造プロジェクトは高齢者に利便性をもたらし、乳幼児を育てる家庭には毎月300元の手当が支給されるようになりました。人々が日々の生活の糧を得て、一つひとつの家族が豊かに暮らすことが、中国という大家族がより良くなることにつながっています。

私たちは、これからも腕を広げて世界を抱きしめていきます。上海協力機構（SCO）天津サミットや世界女性サミットが成功裏に開催され、海南島の自由貿易港では封関運営が始まりました。気候変動によりよく対応するために、中国は新たな自主貢献を発表しました。これまで提唱した3つのイニシアチブに加え、より公正で合理的なグローバルガバナンス体系の建設を推進するために、私はさらに新たなグローバルガバナンス・イニシアチブを提唱しました。世界情勢が複雑に変化する中、一部の地域は依然として戦火に包まれています。中国は一貫して歴史の正しい側に立ち、各国と手を携えて世界の平和と発展を促し、人類運命共同体の構築を推進していきます。

このほど、私は全国運動会の開幕式に出席し、広東・香港・澳門（マカオ）の3つの地域が心を一つにしている姿に感銘を受けました。引き続き、「一国二制度」の方針を揺るぎなく貫徹して堅持し、香港と澳門が国の発展大局により良く融合し、長期の繁栄と安定を保つよう支持していかなければなりません。両岸同胞の血は水よりも濃く、祖国統一の歴史の大勢を阻止することはできません！

党が栄えれば国が強くなります。私たちは中央八項目規定の精神を学ぶ教育を深く貫徹し、実行を通して信頼を築き、党の管理・ガバナンスを厳格に行い、不正を一掃し、組織の健全化を図り、自己革新を推し進め、党と政府の風紀を持続的に改善していきます。初心と使命を忘れず、継続的に努力を重ね、着実に成果を上げ、延安における「窰洞の問い」に引き続き良い答えを出し、人民に恥じない「時代の問い」の答えを書き記していきます。

2026年は「第15次五カ年計画」の始まりの年です。「先んじて始める者は必ず結果を見据え、成功する者は始めから周到に準備する」。私たちは目標と任務を見据えて、自信を強く持ち、勢いをもって、質の高い発展を着実に推し進め、改革開放を更に全面的に深め、人民全体の共同富裕を推進し、中国の新たな奇跡の一章を書き上げていきます。

山と海を越えて夢を追えば、その道程も遠く感じることはありません。明るい前途に向かって、大きく歩みを進め、鞭を振るい、馬を踊らせる勇気をもって、万馬が奔るような活力を引き出し、駆け抜ける馬のような意気込みで、共に夢のために、幸せのために奮闘し、壮大な前景を美しい現実にしていきましょう。

新年の朝日がまもなく昇ります。祖国の山河が壮麗であり、大地がより豊かに、神州の地が美しく照らされますように。皆さんの日々が喜ばしく、実り多く、希望に満ち溢れた一年になりますように！

中国国際放送局（CRI）より 2025年12月31日