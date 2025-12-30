国際社会で高まり続ける中国への好感度、外交部がコメント

「環球時報」は29日、「中国の国際的イメージ世界調査報告2025」を発表した。調査は46ヶ国を対象に実施され、海外の人々が持つ中国への印象、認識、評価に焦点を当てた。調査結果によると、国際社会において「習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想」が高い賛同を得ており、中国への好感度が高まり続け、中国がより大きな役割を果たすことへの期待が高まっている。

これについて、外交部（外務省）の林剣報道官は29日、「今年に入り、複数の国際世論調査機関による調査で、国際社会において中国により高い関心、より良い印象、より高い賛同を抱く人々が増えていることがはっきりと示された。こうした調査結果は、中国の発展の成果、ガバナンス能力、開放的な姿勢、協力理念を世界が十分に認めていることの反映であり、中国が国際問題に深く関与し、グローバル・ガバナンスをリードすることへの各国の一致した期待を示すものである。国際情勢が複雑に変化する現在、中国と世界との良好な相互作用、中国と各国の人々との『互いの歩み寄り』がなおさらに貴重なものとなっている。中国は引き続き世界により多くの安定性と確実性をもたらし、各国と手を携えて、相互に成果をもたらす新たな章を綴っていく」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月30日