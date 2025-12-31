冬でも凍らない川　内蒙古阿爾山

内蒙古（内モンゴル）自治区興安（ヒンガン）盟にある阿爾山（アルシャン）国家森林公園には、約20kmにわたって川が流れている。この川は、零下30度という極寒の中でも凍ることはなく、せせらぎの音が響き、湯気が立ち上ることから、「不凍河（凍らない川）」と呼ばれている。その独特な地熱資源によって生み出された光景は、氷と雪の世界でも暖かさを感じられる風景として人々に親しまれている。人民網が伝えた。

同地は、写真愛好者や観光客にとっての憧れの場所となっている。鑑賞のベストタイムは、霧が立ち込め、光が柔らかく差し込む日の出前後で、仙境のような絶景を楽しむことができる。

観光客は、「凍らない川」という自然の驚異を感じると同時に、特製フローティングボートに乗って湯気が立ち上る川面をゆっくりと進み、極寒の中での静かな川下りを体験できる。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月31日