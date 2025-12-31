「祥雲」AS700、中国初の国産有人飛行船生産許可証を取得
人民網日本語版 2025年12月31日13:51
中国航空工業集団が独自開発した有人飛行船「祥雲」AS700が12月30日、中国民用航空局から全国初の国産有人飛行船生産許可証（PC証）を取得した。これは、耐空性基準に基づき独自開発された中国初の有人飛行船が、正式に量産段階へ移行したことを示している。科技日報が伝えた。
研究開発から産業化に至る中核プロセスである型式証明（TC証）とPC証は、「設計承認」から「生産承認」に至る完全なクローズドループ監督管理を行うための要素となる。AS700は、2023年12月にすでにTC証を取得している。
2024年以降、AS700チームは、187回以上・累計602時間に及ぶ安全試験飛行を実施した。原材料調達、部品製造、機体組立、出荷検査に至るまで、全工程をカバーする品質管理体制を構築し、産業化を実現するためのコアコンピタンスを備えている。
中航通用飛機有限責任公司の関係責任者によると、AS700は現在までに42機の受注を獲得した。（編集YF）
「人民網日本語版」2025年12月31日
