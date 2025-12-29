外交部「台湾問題での一線を越えた挑発行為に対し、中国は断固として反撃」

中国人民解放軍東部戦区は12月29日より、台湾島周辺において演習「正義使命2025」を実施する。外交部（外務省）の林剣報道官は29日の定例記者会見で、「今回の軍事演習は『台湾独立』分裂勢力の『武力による独立画策』に対する強力な戒めであり、国家主権と領土一体性を守るために必要な行動である。台湾問題での一線を越えたいかなる挑発行為に対しても、中国は断固として反撃する。中国の統一実現を阻むいかなる企ても、その目的を達することはない」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年12月29日