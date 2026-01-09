甘粛省敦煌、年間・全域での「グリーン電力」供給を初めて実現

甘粛省敦煌市は、2025年1月1日から12月31日までの1年間、初めて年間を通じて全市規模での「グリーン電力」による供給を実現した。「グリーン電力」とは、発電プロセスにおける二酸化炭素（CO2）排出量がゼロまたはゼロに近い電力で、主に太陽光や風力などの再生可能エネルギーを意味する。河西回廊とゴビ砂漠の奥深くに位置する敦煌市は、豊かな風力と太陽光資源を擁し、太陽光発電の開発可能な発電電力量は8600万キロワットに達する。敦煌市の電源総設備容量は、現在434万キロワットに上り、そのすべてが、風力・太陽光・水力などの再生可能エネルギーで構成されている。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月9日