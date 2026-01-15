トランプ米大統領の「国際法は不要」発言に外交部「大国は率先して国際法の権威を尊重すべき」

外交部（外務省）の14日の定例記者会見で、毛寧報道官がトランプ米大統領の「国際法は不要」発言について質問に答えた。

【記者】トランプ米大統領が「自分にとって国際法はさほど重要ではなく、唯一重要なのは自分自身の道徳基準だ」と発言したことについて、中国としてコメントは。

【毛報道官】国連憲章の趣旨と原則を基礎とする国際法は、現行の国際秩序の基礎であり、国際紛争の解決における重要な拠り所でもある。国際法を守ることは、国際的な公平と正義を守り、世界が「ジャングルの掟」に逆戻りするのを防ぐための鍵である。大国は率先して国際法の権威を尊重し、国際法上の義務を履行してしかるべきだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月15日