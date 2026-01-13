外交部「イランが現下の困難を克服し、国家の安定を維持することを望む」

外交部（外務省）の12日の定例記者会見で、毛寧報道官が米国のトランプ大統領のイラン関連発言について質問に答えた。

【記者】米国のトランプ大統領が、イランがデモ参加者を暴力的に殺害した場合に介入する可能性を示唆したことについて、コメントは。

【毛報道官】中国は、イランの政府と国民が現下の困難を克服し、国家の安定を維持することを望んでいる。我々は一貫して他国への内政干渉に反対し、各国の主権と安全が国際法によって十分に保護されるべきだと主張し、国際関係における武力の行使または武力による威嚇に反対している。各方面に対し、中東の平和と安定に資する事をより多く行うよう呼びかける。（編集NA）

