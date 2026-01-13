カナダのカーニー首相の訪中について外交部報道官が説明

カナダのカーニー首相が李強総理の招待に応じて1月14日から17日にかけて中国を公式訪問することについて、外交部（外務省）の毛寧報道官は12日の定例記者会見で、「カナダの首相が訪中するのは8年ぶりであり、中国側はこれを非常に重視している」と述べた。

毛報道官は「習近平国家主席がカーニー首相と会談し、中加関係のさらなる改善と発展に向けて新たな戦略的指針を示す。李強総理と趙楽際委員長もそれぞれカーニー首相と会談し、両国関係及び関心を共有する問題について、全面的かつ踏み込んだ意見交換を行う。中国側は、カーニー首相の訪中を契機として、対話と意思疎通を強化し、政治的相互信頼を深め、実務協力を拡大し、意見の相違を適切に処理し、互いの懸念を解決し、中加関係の立て直しという基調を揺るぎないものとし、両国民により良く幸福をもたらすことを望んでいる」と説明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月13日