李強総理がカナダのカーニー首相と会談

李強総理は15日、中国を公式訪問中のカナダのカーニー首相と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

李総理は「中国とカナダは経済的補完性が高く、両国間の協力は強い内生的原動力と広大な余地を有する。中国はカナダと発展戦略の連携を強化し、引き続き各分野及び各レベルで交流を再開・推進し、経済貿易、科学技術、農業など政府間対話メカニズムを活用し、二国間貿易の安定的成長を促進し、貿易の円滑化水準を高め、クリーンエネルギー、デジタル技術、現代農業、航空宇宙、先進製造、金融などの分野で協力を深め、新たな経済成長分野をより多く育成していくことを望んでいる。中国は、中国に投資するカナダ企業の増加を歓迎する。カナダに対し、カナダで投資する中国企業に公平で差別のないビジネス環境を提供することを希望する。中国は国連、世界貿易機関（WTO）、G20、アジア太平洋経済協力（APEC）などの枠組みでカナダと協力を強化し、多国間主義と自由貿易を共同で擁護し、グローバル・ガバナンスの整備を推進し、国際秩序のより公正で合理的な方向への発展を後押ししていくことを望んでいる」とした。

カーニー首相は「国交樹立以来、カナダ政府は常に一つの中国政策を揺るぎなく遂行してきた。カナダは、中国と相互尊重を基礎に、各分野で対話を強化し、強みによる相互補完を発揮し、経済貿易、エネルギー、グリーン経済、農業、人的・文化的交流などの分野で協力を促進していくことを望んでいる。中国企業によるカナダでの投資と事業展開を歓迎する。カナダ企業は対中協力の深化に大きな自信を持っている」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月16日