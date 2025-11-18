李強総理がロシアのミシュスチン首相と会談

李強総理は17日、ロシア・モスクワで同国のミシュスチン首相と会談した。新華社が伝えた。

李総理は「中国側はロシア側と共に両国首脳の戦略的リーダーシップに従い、意思疎通と連携を一層強化し、両国間の互恵協力を不断に深化させ、両国民により多くの幸福をもたらすことを望んでいる。投資、エネルギー、農業等の分野でロシア側と協力を深めていきたい。良質なロシア産農産物・食品の中国市場への参入増加を歓迎する。ロシア側に対し、中国企業のロシアでの投資・経営に一層の便宜を図ることを希望する。両国は持続的に人的・文化的交流を拡大し、文化、教育、映画等の分野での協力を強化し、中露関係に一層の人的・文化的温かみをもたらす必要がある。ロシア側と緊密に連携して、上海協力機構（SCO）加盟国が『上海精神』を堅持し、首脳の描いた発展の青写真を一日も早く現実のものとする後押しをしていきたい」とした。

ミシュスチン首相は「中国側と各レベルで対話・交流を一層緊密化し、経済貿易、エネルギー、農業、人的・文化的分野などで協力を深め、新たな協力の成長分野を創出し、善隣友好を深め続けていきたい」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月18日