李強総理がザンビアのヒチレマ大統領と会談

李強総理は現地時間20日、ザンビアのヒチレマ大統領と同国大統領府で会談した。新華社が伝えた。

李総理は「中国とザンビアは良き兄弟、良き友人、良きパートナーだ。中国はザンビアと政治的相互信頼を一層揺るぎないものにし、互いの核心的利益や重大な関心事項において揺るぎなく支持し、包括的戦略協力パートナーシップを絶えず拡充し、手を携えて現代化事業を推進し、より緊密な中国ザンビア運命共同体を構築し、両国民により良く幸福をもたらしていくことを望んでいる」とした。

ヒチレマ大統領は「ザンビアは中国と伝統的な友好関係を継続し、ハイレベル往来を緊密化し、貿易、投資、鉱業、農業、インフラ整備、人的・文化的分野などで協力を拡大していくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月21日