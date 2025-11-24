李強総理が第20回G20サミットのセッション2及びセッション3に出席

李強総理は南アフリカのヨハネスブルグで現地時間11月22日と23日、主要20ヶ国・地域（G20）ヨハネスブルク・サミットのセッション2「強靱な世界――G20の貢献」及びセッション3「万人にとっての公平で公正な未来」に出席し、発言した。新華社が伝えた。

李総理は「気候変動・エネルギー・食糧など多重の課題に直面する中、国際社会は団結して力を結集し、協力によって難題を打開する必要がある。G20はより広範な国際協力を推進し、共同で課題に対処し、力を合わせて発展を促進するべきだ」と指摘し、(1)環境保護協力を強化し、発展のレジリエンスを高める(2)グリーンエネルギー協力を強化し、公正なモデル転換を推進する(3)食糧安全保障協力を強化し、安定供給を確保する――を挙げた。

また、「新たな科学技術革命と産業変革の加速的な進行は、世界にかつてない発展の機会をもたらす一方で、新たな不平等や発展格差を生む可能性もある。G20は、開放とウィンウィン、機会の共有を堅持するよう各国を後押しし、世界各国の人々の幸福の増進に努める必要がある」とし、(1)人工知能（AI）の普及応用と実効性あるガバナンスを推進する(2)重要鉱物の互恵協力と平和利用を促進する(3)グローバル・サウスへの発展支援と民生支援を強化する――を挙げた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月24日