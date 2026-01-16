国防部「日本軍国主義の野心は日本国民に破滅的な災難をもたらす」

報道によると、日本の共産党の田村委員長はこのほど、高市首相の考えについて「狙っていることは、『戦争国家づくり』だとみている」と指摘した。この見方について、国防部（省）の張暁剛報道官は16日、「日本の有識者の間で、日本政府の逆行的な動きがもたらす深刻な危険性がますます認識されつつある。日本の右翼保守勢力は近年、軍備強化と武力拡張を進め、『再軍備化』を加速させ、日本を後戻りのできない道へと導いている。日本軍国主義の野心が一旦制御不能になれば、アジア諸国に深刻な脅威をもたらすだけでなく、日本の国民にも破滅的な災難をもたらすことは歴史がすでに証明している。中国は平和を愛するすべての国々と共に、軍国主義を復活させるいかなる危険な行為も断固として阻止し、第二次世界大戦の勝利の成果と世界及び地域の平和と安定を共同で守っていく」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年1月16日