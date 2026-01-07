中国が軍民両用品目の対日輸出規制を強化　外交部「完全に正当で合理的かつ合法的」

中国が6日、日本への軍民両用（デュアルユース）品目の輸出規制を強化する公告を発表したことについて、外交部（外務省）の毛寧報道官は7日の定例記者会見で、「国家の安全と利益を守り、不拡散等の国際的義務を履行するため、中国が法に基づいて取った措置であり、完全に正当で合理的かつ合法的なものだ」とした。

毛報道官は、「高市早苗首相の台湾に関する誤った発言は、中国の主権と領土一体性を侵害し、公然と中国の内政に干渉し、中国に対し武力による威嚇を行った。中国は日本に対し、問題の根本を直視し、反省して過ちを正し、高市首相の誤った発言を撤回するよう促す」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年1月7日