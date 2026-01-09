国防部「中国海警局による釣魚島周辺海域での巡航・法執行は正当で理にかなっている」
人民網日本語版 2026年01月09日13:39
中国海警局による釣魚島周辺海域での巡航・法執行について、国防部（省）の張暁剛報道官が8日、記者の質問に答えた。
【記者】釣魚島周辺海域で中国海警局の船舶が確認された日数が2025年末時点で356日に達し、2024年の355日を上回り過去最多を更新したとの日本メディアの報道について、コメントは。
【張報道官】釣魚島及びその附属島嶼は中国固有の領土だ。中国海警局が関連海域において巡航し、法を執行し、海と国境を守ることは、正当かつ理にかなったものであり、中国の領土を狙ういかなる者にも付け入る隙は与えない。我々は日本側に対して、言動を慎み、事態をエスカレートさせ得るいかなる行動も取らないよう促す。さもなくば、自ら持ち上げた石を自らの足に落とす自業自得の結果となるだけだ。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年1月9日
