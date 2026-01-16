北京市－河北省雄安新区を往復する通勤列車が26日から運行へ

中国全土の鉄道で今月26日0時から、ダイヤ改正が実施されることになっている。河北省雄安新区が15日に明らかにしたところによると、改正後、北京西駅から雄安新区白洋淀駅まで乗り換えなしで行くことができる初の高速列車の運行が始まる。所要時間は最速1時間5分。北京と雄安新区の「同都市化」に強力な原動力が注入されると期待されている。中国新聞社が伝えた。

北京西駅から乗り換えなしで白洋淀駅に向かうことができる列車のダイヤは、朝夕の通勤ラッシュ時間帯のパターンにしっかり合わせて作成されている。そのうち、午前6時48分に北京西駅を出発する列車は7時53分に白洋淀駅に到着する。復路は、午後午後5時59分に白洋淀駅を経由して、午後7時18分に北京西駅に到着する。これらの列車は、北京と雄安新区を往復する通勤者などのニーズを効果的に満たすことができると期待されている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月16日