城·事｜雄安新区が見せてくれる「未来都市」の姿

感じ、考え、呼応することができる都市。そんな活気に満ち溢れた「未来都市」――河北省雄安新区へようこそ。

雄安新区は、元の「白紙」のような状態から、テクノロジーを駆使して急成長を遂げ、都市のスタイルを再定義した。雄安では、「都市ブレイン」がデジタルツイン技術と共に都市のニューラルネットワークを構成し、実際の建物とバーチャルモデルが足並みを揃えて成長できるようバックアップしている。そして、「インテリジェンスカー」と「スマート道路」が連携することで、スムーズな交通が実現している。

雄安の都市構造をじっくり観察すると、ロボットが信頼できる「仕事のパートナー」となっている。例えば、電力用のケーブルなどが敷設された洞道では、スマート「犬型ロボット」が作業員の代わりに危険な場所で点検を行っている。カフェでは、バリスタロボットが見事な手さばきでおいしいコーヒーを作っている。そして、スマートガイドロボットが各場所を案内してくれ、スマートホームシステムが電気製品や住宅設備をスマホでワンタップするだけでコントロールできる生活を実現し、エネルギー一体化管理が都市の安定した運営を実現している。

マクロ管理から生活のちょっとしたシーンに至るまで、テクノロジーが血液のごとく雄安に溶け込み、雄安は効率的でスマートであるだけでなく、血の通った都市になっている。未来都市のビジョンが今、雄安新区で現実になりつつある。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月31日