中国、マイクロドラマ産業に雇用押し上げ効果

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

このほど、北京大学国家発展研究院が発表した「2025年中国マイクロドラマ産業発展構造と雇用押し上げ効果推計報告」によると、マイクロドラマ産業はすでに雇用の増加を促進する重要な力となっている。

マイクロドラマ産業の雇用押し上げ効果は、そのマクロな規模に反映されている。報告の推計によると、2025年、制作、役者、エキストラだけでも、中国全土のマイクロドラマ業界は、労働日数が数千万日を必要としており、約69万人の雇用を直接創出している。

さらに重要なのは産業チェーンの牽引効果だ。研究報告によると、マイクロドラマによって1人の雇用が創出されるごとに、サプライチェーン及び消費サイドで約1.95人の間接的雇用が創出されている。

取材では、1本のマイクロドラマは企画段階からリリースされるまでに、脚本や役者、監督、撮影といった中心となる人材が必要であるだけでなく、美術や衣装、メイク、道具、ポスプロなどの裏方のスタッフも必要となり、さらに、ロケ地での飲食や宿泊、交通などのサービス業も押し上げていることが分かった。

データによると、中国全土のマイクロドラマの制作本数は1ヶ月当たり約3000本に達している。そして、地域的分業が流れとなる中、雇用は一線都市から中・西部エリアに向かって拡散している。同産業の地理的構造において、河南省鄭州市や陝西省西安市、浙江省横店鎮などが重要な拠点となっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月16日