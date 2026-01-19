今年の「春運」初日のチケットが19日から販売開始

中国国家鉄路集団有限公司は今月18日、今年の春運（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）は2月2日から3月13日までの40日間で、鉄道の利用者は延べ5億3900万人に達すると見込みであることを発表した。春節前のピークは2月13日（旧暦12月26日）で、春節明けのピークは2月23日（旧暦正月7日）に迎えると見られている。春運初日の列車のチケットは1月19日から販売開始となる。新華社が伝えた。

中国国家鉄路集団旅客輸送部の責任者によると、鉄道当局は発達し、整備された高速鉄道網や近代的な鉄道網をフル活用し、特に2025年に新たに開通した路線や駅、新たに投入された高速列車・復興号を有効的に活用していく計画だ。また、春運のダイヤを合理的に作成し、利用者のニーズに合わせて、段階的に輸送能力を高め、利用者がピークに達する日は、最多1万4000本の旅客列車を運行する計画だ。旅客輸送能力は前年同期比で5.3％増となる見込みだ。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月19日