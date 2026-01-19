「封関運営」実施から1ヶ月、海南自由貿易港で貿易企業5000社以上が新たに届出
人民網日本語版 2026年01月19日14:33
海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」の実施が2025年12月18日に開始してから、ちょうど1ヶ月が経過した。この1ヶ月間、各政策が着実に推進され、開放による吸引力が目覚ましく向上した。
税関総署は、海口税関の統計を見ると、海南自由貿易港の「封関運営」の政策メリットが吸引力となっていることが分かり、2025年12月18日から2026年1月17日までの1ヶ月間、海南省で新たに届出・登録を行った貿易企業は5132社に達した。
「離島免税」を利用した消費も好調なスタートを切っている。海口税関の統計によると、2025年12月18日から今月17日までの間の同税関が監督管理した「免税」ショッピングの売上高は前年同期比46.8％増の48億6000万元（1元は約22.6円）、利用者数は同30.2％増の延べ74万5000人、購入件数は同14.6％増の349万4000件に達した。（編集KN）
「人民網日本語版」2026年1月19日
注目フォトニュース
関連記事
- 20日余りで40億元近く！ 「封関」後の海南、免税販売が爆発的活況
- 海南自由貿易港「分散出荷、集中申告」貨物第一弾が島外へ
- 外交部「海南自由貿易港は中国の高水準の対外開放における重要な玄関口」
- 海南自由貿易港初の「第7の自由」適用路線が初就航
- 海南自由貿易港「封関運営」がスタート 観光市場もますます熱く
- 海南自由貿易港の「封関運営『きほんのき』」（3）海南は学びやショッピングの天国！
- 新時代の対外開放の重要な玄関口ーー海南自由貿易港、12月18日から全島の「封関運営」実施
- 海南自由貿易港の「封関運営『きほんのき』」（1）どんなメリットがある？
- 全島の「封関運営」開始控え、総合訓練を実施する海南自由貿易港
- 海南自由貿易港 中継貿易の「スイッチB/L」テスト業務が完了
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn