海南自由貿易港の「封関運営『きほんのき』」（1）どんなメリットがある？

2025年12月18日から、海南自由貿易港で海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」が始まる。人民網が伝えた。

「封関」とは何か。実際にどんなメリットをもたらすのか。この2つの核心的な疑問に答えるため、人民網の米国人スタッフのマイケル ・クルターグさんが海南省を訪ねる旅に出発。洋浦港や免税城、国際教育試験区、「二線」管理の港湾、産業パークなど、複数の重要エリアを訪れ、現場の様子と政策の解説を結びつけ、「封関運営」の中核的コンセプトを全方位的に読み解き、「封関運営」スタート後に消費や雇用、教育、産業などさまざまな分野にもたらされるメリットを解説する。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月16日