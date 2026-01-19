智譜AIとファーウェイが提携！国産AIが世界トップに

智譜AIとファーウェイ（華為）が共同開発・オープンソース化したマルチモーダル画像生成モデル「GLM-Image」が、Hugging FaceプラットフォームのTrendingランキングで1位を獲得し、長らくオープンソースランキング1位にあった海外モデルの独占状態を打破した。科技日報が伝えた。

特筆すべきは、同モデルが昇騰（Ascend）Atlas 800T A2デバイスと昇思（MindSpore）AIフレームワークをベースに、データ処理から学習までの全プロセスを完了させた点だ。これは、中国の国産チップ上で全工程のトレーニングを完遂した初のSOTAマルチモーダルモデルだ。

業界関係者は、「長期的視点で見ればGLM-Imageの1位獲得は偶然ではなく、国産AI全サプライチェーンの協同が生んだ必然の結果だ。こうした全チェーンにわたる能力は、中国国内の中小企業がより低コストでAIツールを利用できるだけでなく、国産AI技術の世界進出を推進し、これまでの『海外が基準を定め、国内がそれに追随する』という産業構造を塗り替える可能性を秘めている。現在、GLM-ImageのソースコードはGitHubとHugging Faceで公開されており、世界中の開発者がこの『中国発のソリューション』を無料で利用できる」としている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年1月19日