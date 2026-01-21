浙江省温州市のGDPが1兆元突破　中国「1兆元都市」28ヶ所に

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

浙江省温州市の両会（人民代表大会・政治協商会議）は1月20日、温州市のGDPが2025年に1兆元（1元は約22.7円）を突破し、温州市が浙江省で杭州市と寧波市に続く3番目の「GDP1兆元都市」になったことを明らかにした。これにより、中国の「GDP1兆元都市」は28ヶ所に達した。

民間経済が発達した温州市では、民間経済が常にその発展を支える中核となっている。2025年11月末現在、温州市で登録された民間企業と個人事業者は計156万4000に上り、付加価値額が一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）全体に占める民間工業企業の割合は90.8％に達し、民間経済の力強い活力を存分に示した。

温州市のGDPが1兆元を突破したことは、産業のエネルギーレベルの安定的な上昇と切り離せない。ここ数年、温州市は「工業強市」戦略を堅持して、従来産業の高度化と新興産業の育成を推進し、産業構造の最適化を進めてきた。2025年、温州市の一定規模以上工業企業の付加価値額は、従来型五大産業（電気、靴、衣料品、自動車・自動車部品、ポンプ・バルブ）が11.4％増、新興主導五大産業（デジタル、スマート設備、新エネルギー、新材料、健康）が12.6％増となり、工業生産額が1兆5000億元を突破した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月21日