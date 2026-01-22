中国の列車当局が高齢者を対象に電話でのチケット購入サービス開始

中国国家鉄路集団有限公司によると、鉄道当局は、既存の鉄道チケット販売ルートをベースにしつつ、今月20日から、高齢の旅客を対象とした電話による購入サービスの提供を始めた。乗車日が2月2日以降で、予約可能期間内の出発日から3日前以上の列車の場合、高齢の旅客は、鉄道カスタマーサービス・12306に電話をかけて、チケットを購入することができる。決済方法はオンラインとオフラインのどちらかを選ぶことができる。これにより、高齢の旅客のチケット購入がさらに便利になった。新華社が伝えた。

中国国家鉄路集団・旅客輸送センターの関係責任者によると、現時点で、このサービスは第二世代身分証明書を持っている60歳以上的高齢の旅客だけが対象で、受付時間は月曜日から日曜日までの午前8時から午後6時までとなっている。12306カスタマーサービスセンターが残席状況を見ながら、旅客の要望に合わせた列車を案内してくれる。残席状況がニーズを満たすことが可能な場合には、電話で購入者に伝え、旅客はオンラインとオフラインのどちらかの決済方法を選ぶことができる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月22日