中国で鉄道チケットの購入ミスに対応した条件付き無料払い戻しサービスを開始

鉄道プラットフォーム12306（アプリやサイトなどを含む）で今月19日から、旅客が鉄道チケットを間違って購入した場合、条件付きで無料払い戻しできるサービスが始まった。旅客は鉄道プラットフォーム12306において乗車日が2月2日以降のチケットを間違って購入した場合、購入決済完了後30分以内で、かつ発車4時間前以上であることを条件に、オンラインで無料で払い戻し申請できるようになり、旅客のチケット購入体験がさらに向上させている。

その他、旅客がチケット販売窓口で間違って購入した場合は、その場で申告すれば、スタッフがすぐに本来必要としていたチケットに交換することができる。

鉄道当局は今後、実施状況に対して最大の関心を払い、旅客の意見や提案に耳を傾け、12306システムの機能を継続的に最適化し、旅客の春運（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）中の快適で、秩序に基づいた移動を保障していく方針だ。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月19日