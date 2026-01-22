中国AIコア産業、2025年の規模は推計1.2兆元超え

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

工業・情報化部（省）の張雲明副部長は21日、国務院新聞弁公室で行われた記者会見で、「関係機関の推計によると、2025年、中国の人工知能（AI）関連企業は6000社を上回り、AIコア産業の規模は1兆2000億元（1元は約22.7円）を超えたと見られる」と説明した。

張副部長は、「2025年は中国AI産業の活力がほとばしり、注目点が次々に現れた一年だった」とした上で、「中国国内企業が多くのAIチップ製品を発表し、スマート演算能力は1590エクサフロップス（EFLOPS、毎秒100京回の浮動小数点演算を指す）に達し、産業向けの質の高いデータセットが加速度的に登場し、中国の大規模AIモデルが世界のオープンソースエコシステムをリードした。AIの応用分野は鉄鋼、非鉄金属、電力、通信などの重点産業に及んだとともに、製品開発、品質検査、顧客サービスといった重点プロセスへと徐々に深く浸透している」とした。

AI製品も日増しに豊富になり、AIスマートフォン、AIパソコン、AIグラスなど、AIデバイス製品が人々の暮らしに急速に溶け込んでいる。2025年第1-3四半期（1-9月）には、中国スマートグラス市場の出荷量が178万本を超え、そのうち8割近くがAIグラスで、生産や生活においてテクノロジー感をより一層高めた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月22日