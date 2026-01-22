全国オンライン春節用品フェスティバル開催　甘粛省蘭州

甘粛省蘭州市に設けられた2026年全国オンライン春節用品フェスティバルのオフライン会場で1月21日、人々が春節用品を購入していた。同イベントは、19日に同市でスタートした。中国新聞網が伝えた。

この春節用品フェスティバルは、「1+N」形式を採用している。「1」は、甘粛省蘭州市で開催される全国始動セレモニーを指し、西北5省・自治区およびECプラットフォームによる関連イベントが一斉に発表される。「N」は、各地・各プラットフォームが、春節（旧正月、2026年は2月17日）の「飲食・宿泊・移動・観光・ショッピング・娯楽」のニーズを巡り、「春節気分マップ」や「春節用品リスト」を打ち出し、無形文化遺産のパフォーマンスや文化クリエイティブグッズの展示販売を行うことを指している。これによって、春節の消費に暮らしの活気と文化的な趣が同時にもたらされることになる。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月22日